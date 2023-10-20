Что это за организация ХАМАС – из какой она страны, кто ее поддерживает

Исламистские организации оказывают большое влияние на политическую ситуацию на Ближнем Востоке. На первый взгляд они независимы и движимы религиозной идеологией, насильственно борются с неверными и потому считаются почти во всем мире террористическими.
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