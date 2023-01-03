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Волкановски рассказал про план на бой с Махачевым: «Во втором раунде я его просчитаю и прикончу»

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски поделился ожиданиями от боя с Исламом Махачевым. «В основном бой пройдет на ногах, и чувствую, что подловлю его, потому что знаю, что буду владеть преимуществом в стойке.

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