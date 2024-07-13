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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ольмо о том, хочет ли снова помешать Кейну взять трофей: «Очень хочу! Сделать хет-трик в финале Евро и выиграть его – это мечта»

Ольмо о том, хочет ли снова помешать Кейну взять трофей: «Очень хочу! Сделать хет-трик в финале Евро и выиграть его – это мечта»

Сборные Испании и Англии встретятся в финале Евро-2024. Матч состоится 14 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.

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