В Крыму появится «Ателье еды»

В Крымском федеральном университете состоялось открытие акселератора, направленного на развитие лаборатории «Ателье еды» – проекта, реализуемого в вузе в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
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