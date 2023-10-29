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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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В Крыму появится «Ателье еды»

В Крымском федеральном университете состоялось открытие акселератора, направленного на развитие лаборатории «Ателье еды» – проекта, реализуемого в вузе в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

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