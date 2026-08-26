Министерство обороны Польши отвергло закупку истребителей F-15EX

Министерство обороны Польши опровергло информацию о планах закупки истребителей F-15EX у США. Ведомство заявило, что упоминание Польши в контракте с Boeing от 24 августа не означает решения о приобретении данных самолетов.
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