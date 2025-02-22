В аэропортах Казани и Нижнкамска временно ограничили прием и выпуск самолетов

Для обеспечения безопасности полетов Как сообщили в пресс-службе Росавиации, сегодня утром для обеспечения безопасности ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Казани и Нижнекамска.
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