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Только для взрослых с чувством юмора, смотревшие в СССР не пройдут этот легкий тест по советской комедии «Трое в лодке, не считая собаки»

Только для взрослых с чувством юмора, смотревшие в СССР не пройдут этот легкий тест по советской комедии «Трое в лодке, не считая собаки»

Тест для веселья, ностальгии и взрослых людей с чувством юмора. Но даже вы будете в нем плавать! фото: фильм «Трое в лодке, не считая собаки» (1979)Ничто не растет так быстро, как советские комедии! К примеру, замечательная комическая фильма «Трое в лодке, не считая собаки» по бессмертному хохотательному литературному шедевру, настольной библии Ордена интеллектуалов с чувством юмора Джерома Клапки Джерома отмечает, собака такая, свое 56-етие.

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