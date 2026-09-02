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ИА Регнум

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Автоэксперт Дмитриев рассказал, что проверить в машине перед дождями

Автоэксперт Дмитриев рассказал, что проверить в машине перед дождями

Перед осенними дождями водителям стоит проверить не только дворники и фары, но и состояние шин. Об этом в среду, 2 сентября, в беседе с ИА Регнум рассказал автоэксперт Игорь Дмитриев.

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