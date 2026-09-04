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Чемпионат Турции. «Галатасарай» Батракова в гостях у «Истанбула» Шомуродова, «Фенербахче» Лукаку сыграет с «Бешикташем» Влаховича в субботу

4-й тур Суперлиги Турции стартует в пятницу матчем «Истанбула» Эльдора Шомуродова с «Галатасараем», за который выступает Алексей Батраков.

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