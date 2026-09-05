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Лекция «Геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны»

Лекция «Геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны»

На лекции речь пойдёт о судьбах мирных жителей и советских военнопленных, о карательных операциях и о материалах, которые позволяют восстанавливать масштаб и характер преступлений, совершённых нацистским режимом и его пособниками.

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