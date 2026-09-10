❗️⚡️Анализ характеристик ЗРК средней дальности противника «Коралл», анонсированного на выставке MSPO-2026 На оборонной выставке MSPO-2026 украинский ОПК представил текущий статус разработки ЗРК средней дальности «Коралл», реализуемого под эгидой ГККБ «Луч».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым