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Русское оружие

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❗️⚡️Анализ характеристик ЗРК средней дальности противника «Коралл», анонсированного на выставке MSPO-2026 На оборонной выставке MSPO-2026 украинский ОПК представил текущий статус разработки ЗРК средней дальности «Коралл», реализуемого под эгидой ГККБ «Луч».

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