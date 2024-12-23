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Петербургский дневник

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Врач объяснила россиянам, как сделать новогодние блюда полезнее

Врач объяснила россиянам, как сделать новогодние блюда полезнее

Для этого следует использовать неожиданные ингредиенты Новогодний стол — неизменный символ праздника, полный традиционных угощений, но любимые блюда можно сделать не только вкуснее, но и полезнее, используя неожиданные ингредиенты, рассказала РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

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