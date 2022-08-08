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Грицюк об изучении английского: «Скачал приложение, урок — 30 секунд каждый день. На этот сезон еще хочу взять репетитора»

Арсений Грицюк рассказал об изучении английского языка. — Как учите английский? — Скачал себе приложение.

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