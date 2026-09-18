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Царьград

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В Азове пенсионер до смерти избил знакомого во время застолья

В Азове пенсионер до смерти избил знакомого во время застолья

В Азове перед судом предстанет 64-летний местный житель, обвиняемый в гибели своего знакомого. По версии следствия, конфликт между мужчинами возник во время совместного употребления алкоголя в квартире на улице Севастопольской.

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