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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Настоящий «Рататуй» как его готовят в Провансе. Лучшее овощное рагу совсем не быстрого приготовления))

Приготовленный «Рататуй» вы можете подать как на французской Ривьере выложив на поджаренные хлебные тосты с ломтиком козьего сыра, или наоборот намазать тост из зернового хлеба сливочным сыром и сверху положить охлажденный «Рататуй».

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