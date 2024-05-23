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МИД КНР: Британия помешала России и Украине достичь соглашения два года назад

МИД КНР: Британия помешала России и Украине достичь соглашения два года назад

Великобритания помешала Российской Федерации и киевской стороне достичь соглашения два года назад. С соответствующим заявлением выступили в министерстве иностранных дел Китайской Народной Республики, информирует РИА Новости.

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