Полный привод, крутой интерьер, интересная цена — новый кроссовер уже у дилеров

До 14 апреля новая модель Omoda C7 будет экспонироваться у дилеров Москвы и Московской области. Как уточняют в пресс-службе компании, в определенные даты с кроссовером можно будет познакомиться в автосалонах «Автомир Крылатское», «Автомир Дмитровка», «Авторусь Подольск», «Рольф Химки», «Авилон Волгоградка», «Автодом Внуково», «Major Новая Рига», «Рольф Ясенево».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии