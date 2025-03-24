За рулем
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За рулем

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  • Владимир Складан
    Грузоподъемность – 4000 кг, снаряженная масса – 4100 кг. Наверно автору можно дать медаль за вес сухого авто в 100 кг...Как в СССР модерн...
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    А почему бы и не делать ставку на эту парочку, если под парочкой подразумевать именно два очень серьезных автоконцерн...Чудесная парочка:...
  • Тарас Савельев
    Так это б/у. А новые машины покупают с нормальным рулем, а не торчащим из перчаточника. Многим хочется ездить на таки...Россияне массово ...

Полный привод, крутой интерьер, интересная цена — новый кроссовер уже у дилеров

Полный привод, крутой интерьер, интересная цена — новый кроссовер уже у дилеров

До 14 апреля новая модель Omoda C7 будет экспонироваться у дилеров Москвы и Московской области. Как уточняют в пресс-службе компании, в определенные даты с кроссовером можно будет познакомиться в автосалонах «Автомир Крылатское», «Автомир Дмитровка», «Авторусь Подольск», «Рольф Химки», «Авилон Волгоградка», «Автодом Внуково», «Major Новая Рига», «Рольф Ясенево».

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