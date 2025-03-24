Полный привод, крутой интерьер, интересная цена — новый кроссовер уже у дилеров

До 14 апреля новая модель Omoda C7 будет экспонироваться у дилеров Москвы и Московской области. Как уточняют в пресс-службе компании, в определенные даты с кроссовером можно будет познакомиться в автосалонах «Автомир Крылатское», «Автомир Дмитровка», «Авторусь Подольск», «Рольф Химки», «Авилон Волгоградка», «Автодом Внуково», «Major Новая Рига», «Рольф Ясенево».