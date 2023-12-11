Ивановский десант взял штурмом позиции спецназа ВСУ у Артёмовска, уничтожив и взяв в плен десятки боевиков (ВИДЕО)

Ивановский десант взял штурмом позиции спецназа ВСУ у Артемовска, уничтожив и взяв в плен десятки боевиков В ходе операции к северо-западу от Артемовска, штурмовые подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ сблизились с позициями врага, которые оборонял спецназ ВСУ и с ходу овладели ими.