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С автовладельцев потребовали доплатить 300–840 тыс. утильсбора за импортные машины

С автовладельцев потребовали доплатить 300–840 тыс. утильсбора за импортные машины

Автовладельцы, которые решили сэкономить на покупке импортных автомобилей и заказывали их у частных посредников, столкнулись с требованием оплатить утилизационный сбор по повышенным ставкам — 300–840 тыс.

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