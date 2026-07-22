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Царьград

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Погода в августе 2026: синоптики предупредили об аномалиях в разных регионах России

Погода в августе 2026: синоптики предупредили об аномалиях в разных регионах России

Где ожидается страшная жара, а где — ливни и ураганы. Август 2026 года в России обещает стать месяцем контрастов.

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