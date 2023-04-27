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«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 22:15

«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 22:15

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:15 по московскому времени. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед Дата проведения 27 апреля, 22.

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