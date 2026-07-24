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Патрушев отметил динамичное развитие портовой инфраструктуры Дальнего Востока

Патрушев отметил динамичное развитие портовой инфраструктуры Дальнего Востока

Портовая инфраструктура Дальнего Востока обеспечивает почти треть грузооборота морских портов России, ее развитие будет способствовать укреплению внешнеэкономических связей макрорегиона и реализации его пространственно-логистического потенциала, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

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