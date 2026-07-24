Патрушев отметил динамичное развитие портовой инфраструктуры Дальнего Востока

Портовая инфраструктура Дальнего Востока обеспечивает почти треть грузооборота морских портов России, ее развитие будет способствовать укреплению внешнеэкономических связей макрорегиона и реализации его пространственно-логистического потенциала, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
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