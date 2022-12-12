Особенности евроукраинского электрокирдыка

Если посмотреть сейчас на снимки ночной Украины из космоса, то можно подумать, что евроукры выкопали ещё одно море рядом с Черным и Азовским, ибо вся территория незалэжной практически такая же чёрная, без намёка на огоньки Источник фото: inosmi.