Ваза, купленная в комиссионке за $4, оказалась редким и дорогим произведением искусства

Американка за бесценок приобрела в комиссионном магазине редчайшую вазу, не подозревая об этом. В штате Вирджиния, США, женщина по имени Джессика Винсент приобрела в июне этого года стеклянную вазу в комиссионном магазине за $3,99.
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