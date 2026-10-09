Спасибо, бабушка! Теплый текст о близких, которых мы помним и любим всю жизнь

Моя бабушка Зина до самой старости была настоящей оторвой: никогда не сидела на месте, ездила на электричке в столицу к родственникам, любила крепкое словцо и застолья с песнями.
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