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Проба 2

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Спасибо, бабушка! Теплый текст о близких, которых мы помним и любим всю жизнь

Спасибо, бабушка! Теплый текст о близких, которых мы помним и любим всю жизнь

Моя бабушка Зина до самой старости была настоящей оторвой: никогда не сидела на месте, ездила на электричке в столицу к родственникам, любила крепкое словцо и застолья с песнями.

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