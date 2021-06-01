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Благодаря этому десерту я забыла о конфетах, к тому же - он без сахара!

Благодаря этому десерту я забыла о конфетах, к тому же - он без сахара!

  Этот десерт был придуман еще в 1888 году купцом А. П. Прохоровым, с тех пор он остается одним из самых популярных не только в России, но и за рубежом.

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