Благодаря этому десерту я забыла о конфетах, к тому же - он без сахара!

Этот десерт был придуман еще в 1888 году купцом А. П. Прохоровым, с тех пор он остается одним из самых популярных не только в России, но и за рубежом.
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