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Вечер пятницы неравнодушные ноябряне, представители Народного фронта, «Помощи МИГом» и депутаты города провели с лопатами в руках

Вечер пятницы неравнодушные ноябряне, представители Народного фронта, «Помощи МИГом» и депутаты города провели с лопатами в руках

В ямальское отделение Народного фронта обратились активисты фонда «Боевое единство» - дорога к памятнику воину-защитнику в сквере Опаленной юности вновь оказалась заметена, и возложить цветы погибшим героям СВО и фронтовикам сложно.

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