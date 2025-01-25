Вечер пятницы неравнодушные ноябряне, представители Народного фронта, «Помощи МИГом» и депутаты города провели с лопатами в руках

В ямальское отделение Народного фронта обратились активисты фонда «Боевое единство» - дорога к памятнику воину-защитнику в сквере Опаленной юности вновь оказалась заметена, и возложить цветы погибшим героям СВО и фронтовикам сложно.
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