Дмитриев анонсировал соглашения по дизелю с США в ближайшие дни

Москва находится в ежечасных коммуникациях с Соединенными Штатами по вопросу подписания контрактов о поставках дизельного топлива, заявил в среду, 14 октября 2026 года, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.