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Дмитриев анонсировал соглашения по дизелю с США в ближайшие дни

Дмитриев анонсировал соглашения по дизелю с США в ближайшие дни

Москва находится в ежечасных коммуникациях с Соединенными Штатами по вопросу подписания контрактов о поставках дизельного топлива, заявил в среду, 14 октября 2026 года, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

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