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Молния! Обломок БПЛА взорвался на пляже под Геленджиком: ранены дети

Молния! Обломок БПЛА взорвался на пляже под Геленджиком: ранены дети

Трагедия под Геленджиком: жертвами падения обломков БПЛА стали три человека Утром 3 августа в селе Архипо-Осиповка в результате отражения атаки беспилотников обломки одного из сбитых аппаратов рухнули в прибрежной зоне.

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