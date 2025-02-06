Врач Крашкина рассказала о самом полезном завтраке

Который улучшит работу мозга Если завтрак включает в себя белки и сложные углеводы, такие как в составе овсянки с ягодами или яйца с овощами, это помогает улучшить работу мозга, рассказала РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.