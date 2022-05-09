Сотрудники ОМВД России по федеральной территории «Сириус» в рамках акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!» рассказывают о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны

В рамках акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!» о своих бабушке и дедушке рассказывает старший инспектор ГРЛС ОМВД России по федеральной территории «Сириус» Наталья Сурикова.
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