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Сотрудники ОМВД России по федеральной территории «Сириус» в рамках акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!» рассказывают о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны

В рамках акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!» о своих бабушке и дедушке рассказывает старший инспектор ГРЛС ОМВД России по федеральной территории «Сириус» Наталья Сурикова.

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