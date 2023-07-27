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Собянин: Утвержден проект планировки территории на юго-востоке Москвы

Собянин: Утвержден проект планировки территории на юго-востоке Москвы

Утвержден проект планировки территории на юго-востоке Москвы. Об этом Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

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