Почему падает доллар в Афганистане: курс валют на 17 октября Евгения КомароваНедавние решения правительства помогли укрепить рубль после перехода доллара к трехзначным курсам.
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