The Hill: демократы не хотят видеть Байдена на публике, он портит имидж партии

Global Look Press / Will Oliver - Pool via CNP / Keystone Press Agency Члены Демократической партии США хотят, чтобы экс-президент страны Джо Байден и его супруга Джилл как можно реже появлялись на публике.
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