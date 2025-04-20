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The Hill: демократы не хотят видеть Байдена на публике, он портит имидж партии

The Hill: демократы не хотят видеть Байдена на публике, он портит имидж партии

Global Look Press / Will Oliver - Pool via CNP / Keystone Press Agency Члены Демократической партии США хотят, чтобы экс-президент страны Джо Байден и его супруга Джилл как можно реже появлялись на публике.

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