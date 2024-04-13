Ледоход продолжает движение к Архангельску

В районе гидропоста Абрамково в 472 километрах от столицы Поморья в 4:45 был зафиксирован густой ледоход, а в семь утра лёд всталПо данным отдела речных и морских гидрологических прогнозов Северного УГМС, подвижки льда ниже по течению реки распространились до гидропоста Нижняя Тойма (410 километров от Архангельска), ниже по течению реки — ледостав с закраинами.
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