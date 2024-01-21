Обращение к тем, кто так ничего и не понял...

Обида, вот что ими движет. вырусь очень обижалась на нас за то, что клята Рашка не развалилась (ведь это заставляло их исподволь тревожиться: а на тех ли они поставили?) Отличная отповедь МАУРУ (Маленький Адекватный Умеренный Русскоговорящий Украинец) Появилась под очередным роликом Миши Чаплыги Сам видос смотреть не обязательно, ничего нового Мишаня там не сказал.