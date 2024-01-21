Обида, вот что ими движет. вырусь очень обижалась на нас за то, что клята Рашка не развалилась (ведь это заставляло их исподволь тревожиться: а на тех ли они поставили?) Отличная отповедь МАУРУ (Маленький Адекватный Умеренный Русскоговорящий Украинец) Появилась под очередным роликом Миши Чаплыги Сам видос смотреть не обязательно, ничего нового Мишаня там не сказал.
Обращение к тем, кто так ничего и не понял...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елена Филиппова
А вот не надо дебилов с хохлозаврами сравнивать, дебильные люди от природы добрые и доверчивые, а "щенэвмерлики" генетически злобные.
Ответить
11 час.
Виталий Кирпиченко
Автору СПАСИБО за материал! Молодец! Может, просветлятся мозги у противников СВО -- вынужденного действия России.
Ответить
11 час.
Олег Самойлов
Майдауны ВСЕГДА такими были! Хоть сейчас, хоть при социализме, хоть в далекие годы царизма...
Ответить
10 час.
Свежие комментарии