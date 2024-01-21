Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 059 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    Игорь, вопрос риторический? Есть ли на него сейчас действенный и конструктивный ответ? Вооружённой революции уже не п...Национализация не...
  • Игорь Максаков
    Ты откель вещаешь? С подпола? Аккуратней там, а то крысы могут яйца отгрызть, если у тебя они вообще есть!Национализация не...
  • Игорь Максаков
    А наХ он нам нужен капитализм? Никто ничего и не понял, что нам навязали под маркой того, что СССР мол угнетением, и ...Национализация не...

Обращение к тем, кто так ничего и не понял...

Обращение к тем, кто так ничего и не понял...

Обида, вот что ими движет. вырусь очень обижалась на нас за то, что клята Рашка не развалилась (ведь это заставляло их исподволь тревожиться: а на тех ли они поставили?) Отличная отповедь МАУРУ (Маленький Адекватный Умеренный Русскоговорящий Украинец) Появилась под очередным роликом Миши Чаплыги Сам видос смотреть не обязательно, ничего нового Мишаня там не сказал.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елена Филиппова
А вот не надо дебилов с хохлозаврами сравнивать, дебильные люди от природы добрые и доверчивые, а &quot;щенэвмерлики&quot; генетически злобные.
Ответить
11 час.
Виталий Кирпиченко
Автору СПАСИБО за материал! Молодец! Может, просветлятся мозги у противников СВО -- вынужденного действия России.
Ответить
11 час.
Олег Самойлов
Майдауны ВСЕГДА такими были! Хоть сейчас, хоть при социализме, хоть в далекие годы царизма...
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх