Песков о словах Буданова*: безопасность Путина обеспечивается на должном уровне

Безопасность президента Российской Федерации Владимира Путина обеспечивается на должном уровне. На это, как информирует РИА Новости, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* о попытках покушения киевской стороны на Путина.