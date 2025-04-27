Песков прокомментировал заявление Трампа о Крыме в составе России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил заявления американского лидера Дональда Трампа о том, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию на Украине, и Владимир Зеленский это понимает.
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