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Александр Васильев: «Олеся Судзиловская — королева русского гламура»

Александр Васильев: «Олеся Судзиловская — королева русского гламура»

Олеся Судзиловская — настоящая кинозвезда. В ее послужном списке множество ярких ролей. Актриса. Александр Васильев Юрий Феклистов Жена, любовница, подруга, содержанка В каждом ухе — по квартире в Бирюлеве А Литвинова экстравагантней! Конкуренток нет! Жена миллионера Наша звезда — не хуже голливудских Часы как дача на Ново-Рижском шоссе Учитесь и берите пример Как клиентка Аллы Вербер Пара для шестизвездочного отеля Когда женщина в хорошей форме Не икона стиля Скромное обаяние буржуазии Олеся Судзиловская — настоящая кинозвезда.

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