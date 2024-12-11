Занесенный в «красную книгу» итальянский бронеавтомобиль IVECO 65Е19WM LMV «Рысь» с элегантной доп. защитой, одного из подразделений ВС РФ в зоне проведения СВО.
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Занесенный в «красную книгу» итальянский бронеавтомобиль IVECO 65Е19WM LMV «Рысь» с элегантной доп. защитой, одного из подразделений ВС РФ в зоне проведения СВО.
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