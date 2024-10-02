Татьяна Манежина: Уважаемые преподаватели, наставники, обучающиеся образовательных учреждений сферы культуры и искусств Крыма!

Уважаемые преподаватели, наставники, обучающиеся образовательных учреждений сферы культуры и искусств Крыма!Примите искренние поздравления с Днём среднего профессионального образования!Сегодня знаменательный день не только для педагогов, но и для многих миллионов рабочих и служащих - выпускников колледжей, профессиональных училищ.