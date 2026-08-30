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На Северном Кипре объявлен трёхдневный траур по жертвам кораблекрушения

На Северном Кипре объявлен трёхдневный траур по жертвам кораблекрушения

В непризнанной Турецкой республике Северного Кипра (ТРСК) объявлен трёхдневный траур по жертвам кораблекрушения.

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