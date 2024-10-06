Формула счастья: что о ней говорят ученые

Не родись красивым, а родись счастливым, — гласит русская пословица. Но действительно ли можно просто родиться счастливым? А если с генетикой не повезло, то легко ли построить счастье самостоятельно? И что для этого надо сделать? Кажется, что наука ставит больше вопросов, чем дает ответов.