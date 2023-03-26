Как оплатить игру Steam в России? Краткий гайд

Часто приходится сталкиваться с вопросом, как можно купить игры Steam в Российской Федерации. Некоторые студии закрыли доступ к своим проектам для пользователей из России, зайдя на страницу такой игры выскакивает сообщение, как на скрине ниже.
Часто приходится сталкиваться с вопросом, как можно купить игры Steam в Российской Федерации. Некоторые студии закрыли доступ к своим проектам для пользователей из России, зайдя на страницу такой игры выскакивает сообщение, как на скрине ниже.
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