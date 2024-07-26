Кинолог перечислил добавки, которые будут вредны собакам

Некоторые витамины могут повлиять на здоровье питомцев При выборе корма для собаки лучше отдавать предпочтение той пище, в которой меньше всего добавок и консервантов, об этом в интервью РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
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