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Петербургский дневник

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Кинолог перечислил добавки, которые будут вредны собакам

Кинолог перечислил добавки, которые будут вредны собакам

Некоторые витамины могут повлиять на здоровье питомцев При выборе корма для собаки лучше отдавать предпочтение той пище, в которой меньше всего добавок и консервантов, об этом в интервью РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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