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Владимирские новости

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Движение поездов полностью восстановлено после ЖТП в Киржачском округе

Движение поездов полностью восстановлено после ЖТП в Киржачском округе

Движение поездов полностью восстановили спустя сутки после аварии на станции «Бельково». В ликвидации последствий участвовали 175 человек и 33 единицы техники.

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