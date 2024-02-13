Hidroinpex представляет: приспособление для уборки рапса

Завод «Hidroinpex», основанный в 1974 году. Следует отметить, что завод за время своего существования разработал, производит и успешно реализовывает различную продукцию: гидромоторы планетарно-роторные (вращатели) различной сложности и модификации, технику для коммунальных и лесных хозяйств (пескоразбрасыватели навесные, прицепные и для «КАМАЗ», лесопосадочные машины и пр.