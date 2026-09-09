Пассажиропоток «Аэроэкспресса» по итогам осени может превысить 2,5 млн человек

Более 2,5 миллиона пассажиров рассчитывает перевезти «Аэроэкспресс» с сентября по ноябрь 2026 года. По прогнозу компании, спрос на поездки в поездах и экспресс-автобусах сохранится на уровне прошлой осени.
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