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Закон и Порядок

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Директор Центра политического анализа Данилин об «оппозиционном проекте» Чубайса

Директор Центра политического анализа Данилин об «оппозиционном проекте» Чубайса

  «Центр российских исследований» оппозиционной к российской власти направленности в Тель-Авиве создает сбежавший в Израиль бывший член правительства России и руководитель ряда государственных корпораций Анатолий Чубайс.

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