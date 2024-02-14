Директор Центра политического анализа Данилин об «оппозиционном проекте» Чубайса

«Центр российских исследований» оппозиционной к российской власти направленности в Тель-Авиве создает сбежавший в Израиль бывший член правительства России и руководитель ряда государственных корпораций Анатолий Чубайс.
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