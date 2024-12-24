Царьград © Karbinov Anatoly news.ru/Globallookpress Уже после окончания всех событий с подачи Евгения Пригожина утвердился этот термин - "марш справедливости".
Тайна не раскрыта и спустя 1,5 года: Генерал Апти Алаудинов о "марше справедливости" ЧВК "Вагнер"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nikita Kopitov
Виноваты в "мятеже" "Вагнера" , два лица в минобороны и те кто стоит за ними, а обращения Пригожина к главному, как третейскому судье только ускорило его гибель(убрали командование "Вагнера", раздербанили боеспособную часть)
Ответить
1 час.
валерия
Чем бы не был вызван этот демарш против власти, это называется предательством, потому что в стране фактически шла война( как бы СВО не называли) и в такой сложный момент устроить мятеж равносильно удару ножом в спину. И все прежние заслуги и авторитет Пригожина не могут служить оправданием такого его поступка. Он не глупый первоклассник, он стратег и военачальник с опытом и понимал,чем может для страны обернуться его действия.И пошел он на это из-за собственных амбиций, а не из интересв страны!А если он при этом считал, что ради страны, то никакой он не стратег и военачальник, даже не прапорщик!
Ответить
52 мин.
Владимир Алтайцев
Никто, ни СК, ни Генпрокуратура, ни КС не назвали выступление Пригожина мятежом. Почему вы так его называете? Вы юрист? Нет. Тогда лучше промолчите.
Ответить
23 мин.
Свежие комментарии