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  • Владимир Алтайцев
    Никто, ни  СК, ни Генпрокуратура, ни КС  не  назвали  выступление  Пригожина мятежом. Почему  вы  так  его называете?...Тайна не раскрыта...
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Тайна не раскрыта и спустя 1,5 года: Генерал Апти Алаудинов о "марше справедливости" ЧВК "Вагнер"

Тайна не раскрыта и спустя 1,5 года: Генерал Апти Алаудинов о "марше справедливости" ЧВК "Вагнер"

Царьград © Karbinov Anatoly news.ru/Globallookpress Уже после окончания всех событий с подачи Евгения Пригожина утвердился этот термин - "марш справедливости".

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Комментарии
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Nikita Kopitov
Виноваты в &quot;мятеже&quot; &quot;Вагнера&quot; , два лица в минобороны и те кто стоит за ними, а обращения Пригожина к главному, как третейскому судье только ускорило его гибель(убрали командование &quot;Вагнера&quot;, раздербанили боеспособную часть)
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1 час.
валерия
Чем бы не был вызван этот демарш против власти, это  называется предательством, потому что в стране  фактически  шла  война( как бы СВО не называли) и в такой сложный момент устроить мятеж равносильно удару ножом в спину. И все прежние заслуги и авторитет Пригожина не могут служить оправданием такого его поступка. Он не глупый первоклассник, он стратег и военачальник с опытом и понимал,чем может для страны обернуться  его  действия.И пошел он на это из-за  собственных амбиций, а не  из интересв страны!А если он при этом считал, что ради страны, то никакой он не  стратег и военачальник, даже не прапорщик!
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52 мин.
Владимир Алтайцев
Никто, ни  СК, ни Генпрокуратура, ни КС  не  назвали  выступление  Пригожина мятежом. Почему  вы  так  его называете? Вы  юрист? Нет. Тогда  лучше  промолчите.
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23 мин.

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