Тайна не раскрыта и спустя 1,5 года: Генерал Апти Алаудинов о "марше справедливости" ЧВК "Вагнер"

валерия

Чем бы не был вызван этот демарш против власти, это называется предательством, потому что в стране фактически шла война( как бы СВО не называли) и в такой сложный момент устроить мятеж равносильно удару ножом в спину. И все прежние заслуги и авторитет Пригожина не могут служить оправданием такого его поступка. Он не глупый первоклассник, он стратег и военачальник с опытом и понимал,чем может для страны обернуться его действия.И пошел он на это из-за собственных амбиций, а не из интересв страны!А если он при этом считал, что ради страны, то никакой он не стратег и военачальник, даже не прапорщик!